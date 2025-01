Conselho de segurança da ONU. Israel afirma que deteve 240 terroristas

Jonathan Miller, embaixador adjunto de Israel na ONU, declarou que foram detidos mais de “240 terroristas, incluindo 15 que participaram no massacre de 7 de outubro” no sul de Israel em 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

.“Suspeitamos que ele seja um agente do Hamas, pois centenas de terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica estavam escondidos no hospital Kamal Adwan sob a sua direção. Ele está atualmente a ser investigado pelas forças de segurança israelitas”, acrescentou Miller.