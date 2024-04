Conselho de Segurança da ONU pede fim "imediato" de entraves à ajuda a Gaza

Num comunicado conjunto, os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU referem que tomaram nota do anúncio de Israel de abrir a passagem de Erez e permitir a utilização do porto de Ashdod para entrega de ajuda a Gaza, mas sublinharam que "mais deveria ser feito" para levar auxílio na escala necessária ao enclave, alvo de intensos bombardeamentos israelitas desde outubro passado.

O órgão da ONU exigiu também que todas as partes no conflito respeitem plenamente o estatuto protegido dos trabalhadores, instalações e operações humanitárias, ao abrigo do direito internacional.