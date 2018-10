Conselho de Segurança da ONU pede que se intensifique luta contra o ébola

Lusa30 Out, 2018, 18:35 | Mundo

Proposta pela Etiópia e Suécia, a resolução, aprovada por unanimidade, "vincula o Governo congolês, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os outros intervenientes na luta contra o ébola, para continuarem a aumentar a transparência e a precisão dos seus relatórios diários sobre o progresso da epidemia".

A resolução vinca que é a "principal responsabilidade do Governo congolês proteger os civis dentro do seu território e na sua jurisdição, inclusive protegendo-os de crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra".

Os 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmaram-se "profundamente preocupados com o estado geral da segurança, nas zonas atingidas pela epidemia de ébola, que compromete seriamente a intervenção de urgência e facilita a progressão do vírus na RDCongo e na região".

No texto, pede-se "a todos os grupos armados, incluindo as Forças Democráticas Aliadas (ADF), a cessarem as hostilidades".

Nos últimos meses, a ONU inquietou-se com o risco de propagação da epidemia a Burundi, Uganda, Ruanda e Sudão do Sul e a resolução do Conselho de Segurança apela a estes países africanos que reforcem as capacidades operacionais para lutar contra a doença, em total cooperação com a OMS.

A RDCongo foi atingida nove vezes pela ébola, depois da primeira aparição em 1976 do vírus, que se transmite por contacto físico através de fluidos corporais infetados e que provoca febre hemorrágica.

A epidemia declarada a 01 de agosto deste ano, causou já 174 mortos, registo do Ministério da Saúde da RDCongo e da OMS, de domingo.

O número de casos sinalizados de 01 de agosto até 28 de outubro aumentou para 274.

Esta epidemia foi constatada em Mangina, nas províncias de Norte-Kivu e Ituri, alastrando até perto da fronteira com o Uganda, em Beni, região do grupo armado ADF, que multiplicou os ataques contra civis, o que complicou a resposta sanitária.