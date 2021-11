Conselho de Segurança da ONU reúne-se de urgência para discutir crise migratória na fronteira entre Polónia e Bielorrússia

Ontem, depois de uma reunião com Joe Biden na Casa Branca, a presidente da Comissão Europeia explicou que as sanções vão aplicar-se a pessoas e instituições.Von der Lyen entende que o que está a acontecer na fronteira não é uma crise de migrantes, mas uma tentativa de desestabilização da região por parte do presidente da Bielorrússia.Ontem, o porta voz do secretário-geral da ONU disse que António Guterres está muito preocupado com o que está a acontecer. Guterres lembra a importância de garantir que as questões migratórias sejam tratadas de acordo com os princípios humanitários e o direito internacional.