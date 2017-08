Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência após míssil da Coreia do Norte

Lusa 29 Ago, 2017, 07:25 | Mundo

A convocatória da reunião do Conselho de Segurança da ONU - agendada para esta tarde, de acordo com diplomatas citados pela agência de notícias francesa AFP - tem lugar depois de o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terem acordado, ao telefone, "aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte".

Na conversa telefónica, que durou cerca de 40 minutos, os dois líderes analisaram o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte que, pela primeira vez desde 2009, sobrevoou o arquipélago japonês antes de cair a leste da ilha de Hokkaido em águas do Pacífico.

O míssil disparado pelas 06:30 (23:00 de segunda-feira em Lisboa), a partir das proximidades de Pyongyang, caiu a cerca de 1.180 quilómetros do Cabo de Erimo, na ilha de Hokkaido, após percorrer mais de 2.700 quilómetros e alcançar o seu `pico` a aproximadamente 550 quilómetros de altura antes de cair no mar, de acordo com informações do Executivo japonês.