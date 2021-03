Conselho de Segurança da ONU reúne-se na terça-feira sobre disparos de míssies da Coreia do Norte

Esta reunião, a pedido de França, Estónia, Irlanda, Noruega e Reino Unido, deverá realizar-se a meio do dia e à porta fechada, acrescentaram na sexta-feira fontes diplomáticas, citadas pela agência de notícias France-Presse.

Na sexta-feira de manhã (hora local) e por iniciativa dos Estados Unidos, o comité de sanções da ONU encarregado da Coreia do Norte e que integra os 15 países-membros do Conselho de Segurança, tinha pedido ao grupo de peritos da ONU para investigar os disparos de mísseis norte-coreanos ocorridos na quinta-feira, de acordo com diplomatas.

A ONU aplicou várias sanções económicas, nomeadamente sobre as importações norte-coreanas de petróleo e sobre as exportações de carvão, têxteis e pesca, para obrigar Pyongyang a suspender os programas de armamento balístico e nuclear.

Também na sexta-feira, o regime norte-coreano anunciou ter disparado na véspera um novo modelo de "projétil tático guiado".

Dois exemplares deste projétil foram lançados e estes ensaios podem constituir uma violação das resoluções da ONU.

EJ // EJ