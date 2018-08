Conselho de Segurança insta RDCongo a resolver problemas antes das eleições

Lusa28 Ago, 2018, 17:54 | Mundo

Segundo aquele órgão das Nações Unidas, os intervenientes saudaram a decisão do Presidente da RDCongo, Joseph Kabila, de não se candidatar a um terceiro mandato - que a Constituição não permite - e a liderança decisiva do Governo de Kinshasa no financiamento e organização das próximas eleições a 23 de dezembro de 2018.

No entanto, alguns intervenientes expressaram preocupação com a recusa em aceitar a assistência da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO).

Leila Zerrougui, Representante Especial do secretário-geral e Chefe da MONUSCO, referiu que a Missão está pronta para apoiar a Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), caso seja solicitada, sublinhando, no entanto, que o Governo indicou que não deseja a ajuda e que o país pretende realizar as eleições sem qualquer suporte externo.

A Chefe da missão MONUSCO pediu ainda o levantamento da proibição geral das manifestações públicas e a defesa da liberdade de expressão e de reunião pacífica que, segundo Leila Zerrougui, são decisivas para um progresso significativo à medida que as eleições se aproximam.

"Faltando menos de quatro meses para a realização das eleições, está claro que o nível necessário de confiança e consenso em torno de questões-chave ainda precisa de ser construído", afirmou.

Vários países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo Estados Unidos, França e Holanda, afirmaram na segunda-feira a disponibilidade da ONU em fornecer ajuda logística para as eleições presidenciais na RDCongo.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse que "a história parecerá favorável à decisão do Presidente Kabila, se se traduzir em eleições livres e confiáveis".

A diplomata referiu ainda que o Governo deveria permitir que a MONUSCO fornecesse apoio.

Já a representante da França, Anne Gueguen, descreveu as próximas eleições como um "divisor de águas" e uma oportunidade para a RDCongo se comprometer novamente com o caminho da paz.

Anne Gueguen frisou que o respeito pelo calendário eleitoral também é crítico e saudou o progresso feito na publicação da lista de candidatos, bem como a decisão do Presidente Kabila em não se candidatar nas eleições.

Gustavo Meza-Cuadra, diplomata do Peru, incentivou a redobrar os esforços para incluir as mulheres no processo eleitoral, tanto como candidatas como eleitoras, salientando que a sua participação contribuirá decisivamente para a construção de um futuro sustentável.

Também o representante da Guiné Equatorial, Job Obiang Esono Mbengono, expressou preocupação com o baixo número de mulheres candidatas, pedindo esforços redobrados para a sua inclusão.

O diplomata da RDCongo, Ignace Gata Mavita Wa Lufuta, considerou que há muito trabalho a ser feito antes das eleições e que o processo eleitoral evolui "suficientemente bem".

A CENI recebeu 19.437 candidatos para as eleições regionais, 15.222 para as eleições legislativas e 25 para as eleições presidenciais.

O diplomata da RDCongo referiu que aquela comissão tornou inelegíveis seis candidatos que não cumpriram as condições legais de participação.

Ignace Gata Mavita Wa Lufuta reconheceu que o processo eleitoral atingiu a sua "velocidade de cruzeiro" e está a aproximar-se do seu destino.

Sobre as máquinas de voto, o diplomata da RDCongo, explicou que a Comissão está a realizar uma campanha para aumentar a conscientização sobre o seu uso, envolvendo a sociedade civil e agora a população rural.

Ignace Gata Mavita Wa Lufuta afirmou ainda que a Comissão Eleitoral Nacional Independente está a trabalhar nas recomendações da Organização Internacional da Francofonia para melhorar o registo eleitoral, relacionado com os seis milhões de eleitores registados sem impressões digitais.

As eleições devem ocorrer num clima "transparente e calmo", disse o diplomata congolês, pressionando todas as partes interessadas a absterem-se de comentários que possam aumentar as tensões e, em vez disso, a adotar uma abordagem positiva.