Conselho de Segurança renova mandato da Missão da ONU na Líbia por um ano

A resolução, promovida pelo Reino Unido, mantém as tarefas centrais do mandato da UNSMIL, mas expressa preocupação com a situação humanitária na Líbia, apelando aos parceiros internacionais para que prestem assistência humanitária e às "autoridades líbias e partes interessadas relevantes para que permitam e facilitem o acesso humanitário pleno, seguro e sem entraves aos necessitados".

Também faz eco do apelo da UNSMIL para uma "plataforma nacional coordenada" para libertar fundos para esforços de reconstrução a longo prazo, após as inundações catastróficas no leste do país.

A resolução insta ainda as instituições políticas líbias e as principais partes interessadas a resolver diferenças pendentes no caminho para as eleições nacionais.

O enviado especial da ONU para a Líbia, Abdulah Bathily, já havia alertado este mês que a contínua disputa sobre as leis eleitorais e a nomeação de um novo Governo de transição para convocar eleições estão a expor o país a outra crise política.

A Líbia não realiza eleições presidenciais há mais de uma década e as últimas legislativas foram convocadas em 2014.