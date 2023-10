Conselho de Segurança renova mandato da Missão da ONU no Sahara Ocidental

A resolução, promovida pelos Estados Unidos (EUA), recebeu 13 votos a favor e duas abstenções - da Rússia e de Moçambique -, países que chegaram a propor alterações ao texto norte-americano, mas que foram recusadas.

No final da votação, a Rússia disse que a resolução não representa atual situação no terreno.

"A Rússia absteve-se na proposta de resolução do Conselho de Segurança preparada pelos EUA porque nenhum dos nossos comentários, devidamente fundamentados, foi tido em conta", disse o vice-representante permanente da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky.

"A resolução hoje apresentada não reflete a situação real no terreno e dificilmente contribuirá para apoiar os esforços do enviado pessoal do secretário-geral, Staffan de Mistura, para retomar a orientação do processo de negociação entre Marrocos e a Frente Polisário, a fim de alcançar uma solução mutuamente aceitável", acrescentou.

Os EUA procuraram uma renovação direta do mandato da MINURSO, sem fazer alterações substanciais às disposições contidas na resolução anterior, algo com que a Rússia e Moçambique não concordaram.

Apesar das abstenções, os Estados Unidos celebraram a adoção da resolução e frisaram que os membros do Conselho estão alinhados na necessidade urgente de um processo político bem-sucedido na região.

"Apelamos novamente a todas as partes para que se envolvam de boa-fé com o enviado, Staffan de Mistura, e trabalhem em prol de uma solução política sustentável. Uma solução política é fundamental para promover um futuro pacífico e próspero para o povo do Saara Ocidental e da região", disse a embaixadora norte-americana, Linda Thomas-Greenfield.

A resolução hoje aprovada pede às "partes" no conflito do Sahara Ocidental para apoiarem "num espírito de compromisso" os esforços do enviado especial do secretário-geral da ONU para a retoma das negociações.

O texto sublinha a necessidade de se alcançar uma solução política realista, praticável, duradoura e mutuamente aceitável para a questão do Saara Ocidental, baseada no compromisso.

Staffan de Mistura, enviado pessoal do Secretário-Geral da ONU, reuniu-se em Nova Iorque, em março, com representantes de Marrocos, Frente Polisário, Argélia e Mauritânia e também do "grupo de amigos do Saara Ocidental" (França, Rússia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos) para uma série de reuniões bilaterais informais. Em setembro, pela primeira vez desde sua nomeação em 2021, o enviado visitou o território disputado.

A questão desta antiga colónia espanhola opõe há décadas Marrocos -- que controla 80% do território e propõe um plano de autonomia sob a sua soberania -- aos separatistas sarauís da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

Na ausência de um acordo final, o Saara Ocidental é considerado um "território não autónomo" pela ONU.

A adoção da resolução ocorre no momento em que o Ministério Público marroquino acaba de abrir uma investigação ao "disparo de projéteis" que deixou um morto e três feridos durante a noite de sábado para domingo em Smara, no território disputado.