Conselho de Segurança reúne-se de emergência após nova provocação da Coreia do Norte

RTP15 Set, 2017, 08:23 / atualizado em 15 Set, 2017, 08:45 | Mundo

Escassos dias após a imposição de novas sanções pela comunidade internacional, Pyongyang responde com o lançamento de um novo míssil balístico que voltou a deixar o Japão em estado de alerta. O míssil partiu de Sunan, um local próximo da capital norte-coreana, e sobrevoou a ilha de Hokkad esta sexta-feira, caindo a cerca de dois mil quilómetros do território japonês.



O lançamento não representou perigo direto para as populações, mas levou a que fosse emitido um alerta à população (também conhecido por J-Alert) para procurarem abrigo às primeiras horas da manhã de sexta-feira. O míssil sobrevoou a ilha pouco depois das 7h00 locais (23h00 de quinta-feira, em Lisboa).



No total, o míssil voou cerca de 3.700 quilómetros. Mais uma vez, a Coreia do Norte mostra ter arsenal capaz de atingir território norte-americano, uma vez que a ilha Guam, visada nas mais recentes ameaças de Kim Jong-un, se situa a 3.380 quilómetros.

O Conselho de Segurança volta a reunir esta sexta-feira às 15h00 locais (20h00 em Lisboa), a pedido de Washington e Tóquio.

Em menos de um mês, este foi o segundo lançamento levado a cabo pela Coreia do Norte a sobrevoar território japonês, o primeiro desde o novo ensaio nuclear do regime eremita, realizado a 3 de setembro.



Foi esse ensaio nuclear que acabou por ditar uma nova imposição de sanções pelas Nações Unidas, no início da semana, um pacote de sanções – o oitavo - que visa sobretudo fragilizar as exportações de crude e o setor têxtil.



Ainda sem confirmações ou declarações na televisão estatal norte-coreana, onde os lançamentos balísticos são geralmente anunciados, a edição desta semana do jornal estatal Rodong Sinmun avisa que “não importa quão fortes sejam as pressões, isso não funciona connosco”.



Na quarta-feira, a agência de notícias KCNA ameaçavam “afundar” quatro ilhas do arquipélago japonês. Nos últimos dias, Pyongyang estendeu as ameaças nucleares apontadas aos Estados Unidos ao Japão e à Coreia do Sul, recriminando estes países pelo apoio "ardente" a Washington.

"Não terão um futuro brilhante"

Em reação ao lançamento balístico, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe considerou que se trata de um ato “absolutamente inaceitável” e que as recentes sanções “mostram que a comunidade internacional está unida e pretende encontrar uma solução pacífica”, apesar da “conduta ultrajante” que o regime norte-coreano voltou a mostrar.



“Devemos mostrar à Coreia do Norte que, se escolherem prosseguir com este caminho, não terão um futuro brilhante”, sublinhou o líder japonês numa declaração a partir de Tóquio.



Ainda antes da declaração do primeiro-ministro, um porta-voz do governo nipónico avisava que estas provocações da Coreia do Norte são “intoleráveis”. Yoshihide Suga prometeu também “responder de forma adequada, juntamente com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros países interessados”.



Em Washington, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson condenou o lançamento “provocador” efetuado pela Coreia do Norte e instou a China e a Rússia, próximas de Pyongyang, a aplicarem “medidas diretas” sobre o regime.



O chefe da diplomacia norte-americana convidou os dois países, membros permanentes do Conselho de Segurança, a mostrarem a sua “intolerância face a estes lançamentos imprudentes de mísseis”.



Estes dois países têm apoiado a imposição de sanções pela comunidade internacional junto do Conselho de Segurança, mas a liderança norte-americana pede mais compromissos. No mesmo comunicado, Rex Tillerson lembra que a China continua a fornecer à Coreia do Norte “quase todo o seu petróleo” e que a Rússia ainda é “o maior empregador de força laboral norte-coreana”.



"Estas contínuas provocações apenas aprofundam o isolamento diplomático e económico da Coreia do Norte", completou o secretário de Estado norte-americano.