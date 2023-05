Conselho de Segurança. Rússia acusa NATO de querer escalada do conflito

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela própria Rússia para discutir o fornecimento de armas ocidentais a Kiev, o representante de Moscovo nas Nações Unidas afirmou que a NATO não está interessada em qualquer solução pacífica do conflito.



Por outro lado, os Estados Unidos acusam a Rússia de distorcer a narrativa. O embaixador Robert Wood considerou que "se Moscovo tivesse algum desejo genuíno de desescalada, simplesmente retiraria as tropas e punha fim à invasão".



Também o representante permanente da Ucrânia junto à ONU marcou presença na reunião, onde deixou claro que o seu país vai continuar a exercer o direito de legítima defesa em conformidade com a Carta da ONU.