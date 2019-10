Conselho Europeu aprova acordo feito com Reino Unido

Foto: Reuters

Os 27 Estados membros deram luz verde ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

O Conselho Europeu que decorre em Bruxelas aprovou o entendimento alcançado nas últimas horas e convida a Comissão e Parlamento Europeu a seguirem os passos necessários que permitam a entrada em vigor do acordo no dia 1 do próximo mês de novembro.





Com esta parte do processo fechada, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusc, deixa um recado aos britânicos e diz que se um dia pretenderem voltar “a porta está aberta”.