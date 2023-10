Conselho Europeu. Costa propõe União como "grande edifício multifuncional"

"Este Conselho Europeu foi um Conselho informal para que os diferentes líderes trocassem impressões", começou por afirmar António Costa, sublinhando que o tema em destaque foi "o desafio do alargamento".



"As negociações com a Ucrânia e a Moldávia devem iniciar-se assim que a Comissão Europeia der luz (...) e também se devem concluir as negociações em aberto com os países Balcãs ocidentais", explicou e acrescentou que era o "alargamento mais desafiante que a União Europeia teve de assumir".



"Ninguém tem uma data fixada para o momento em que este processo do alargamento venha a estar concluído, nem é necessário que ele se desenvolva todo simultaneamente", disse o chefe de Governo.



Em declarações aos jornalistas no final de uma cimeira europeia informal, realizada na cidade espanhola de Granada e focada em reformas institucionais para preparar a UE para desafios como o do alargamento, António Costa recordou que "há países com os quais ainda não se abriram os processos de negociação, outros com os quais já estão praticamente concluídos os processos de negociação e, portanto, a temporalidade pode ser diversa".



"Aquilo que ficou assente entre todos é que, para que o alargamento tenha sucesso, é fundamental que esta reforma interna esteja concluída, mas que esta reforma interna não pode ser um pretexto para não fazer o alargamento", vincou António Costa.



De acordo com o responsável, "são dois processos que têm de decorrer de forma paralela e sincronizada". Para António Costa, a expansão comunitária não deve significar que "a UE saia mais enfraquecida".



"Precisamos que continue a ser um modelo de sucesso que atrai países candidatos", adiantou.



O chefe de Governo indicou também ter proposto aos seus homólogos a visão de uma União como "um grande edifício multifuncional", no qual os países "só utilizam alguns dos espaços que desejam verdadeiramente usar". Certo é que, para "estruturar o futuro da União, todos têm de participar" no projeto europeu, acrescentou.



António Costa fez mesmo uma comparação: "como se fosse um centro comercial, com área comum", mas também com áreas como restauração e de compras, às quais só vai, respetivamente, "quem quer comer" ou "quem quer comprar roupa".



A ideia seria "evitar sucessivas questões de bloqueio", como as de hoje, assinalou, aludindo à "contestação de dois Estados-membros sobre o parágrafo das migrações" na declaração final.