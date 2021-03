Conselho Europeu. Costa sinaliza "esforço adicional para aumentar capacidade de produção" de vacinas

Foto: António Pedro Santos - EPA

No final do Conselho Europeu virtual que decorreu esta quinta-feira, o primeiro-ministro português explicou que o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, vai visitar Portugal para "organizar à escala europeia um esforço adicional para aumentar a capacidade de produção" de vacinas contra a Covid-19.