Conselho Europeu dá `luz verde` ao acordo do "divórcio" do Reino Unido

Bruxelas, 17 out 2019 (Lusa) - Os chefes de Estado e de Governo dos 27 endossaram hoje o acordo de saída revisto do Reino Unido da União Europeia (UE), anunciou o presidente do Conselho Europeu.

"O Conselho Europeu endossou este acordo [...] Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 01 de novembro de 2019", declarou Donald Tusk, em conferência de imprensa, durante a cimeira europeia a decorrer em Bruxelas.