Conselho Europeu debate apoio à Ucrânia e questões energéticas

Na carta-convite dirigida aos 27 chefes de Estado ou de Governo da UE, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apontou que “” e, consequentemente, da agenda da cimeira de líderes do bloco comunitário, tal como tem vindo a suceder desde finais de fevereiro passado, altura em que a Rússia lançou a sua ofensiva militar contra o país vizinho.”, escreveu o dirigente belga, dirigindo-se às capitais europeias.Como também tem vindo a ser hábito desde o início do ano, os líderes europeus dedicarão boa parte dos trabalhos aImediatamente antes do início dos trabalhos, e como é prática nos Conselhos Europeus, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, dirigir-se-á aos 27.Esta intervenção de Metsola é particularmente aguardada à luz do escândalo de corrupção que abalou nos últimos dias a instituição que lidera, com a detenção de vários suspeitos de envolvimento num alegado esquema de subornos do Catar para influenciar as decisões políticas da assembleia, entre os quais uma vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, entretanto destituída das suas funções.