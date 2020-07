Conselho Europeu já começou com o desejo de um acordo a sul e o pouco "otimismo" do norte

"Nós temos uma excelente proposta da Comissão. O presidente do Conselho fez um grande trabalho para acomodar as diferentes críticas dos diferentes Estados-membros. Agora, cabe ao Conselho não adiar, não perder tempo, e tomar as decisões que rapidamente são necessárias para responder àquilo que é a urgência para a economia, para o emprego, para a recuperação económica da Europa", declarou. Já em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, falou sobre o desejo num "acordo rápido" para o relançamento da economia europeia. Diz que a proposta é "excelente" e que o Conselho Europeu não pode perder tempo.Já na quinta-feira à noite, António Costa tinha dito que "no que diz respeito a Portugal, as duas questões que ainda estavam em aberto - uma ainda relacionada com uma redução nas verbas do segundo pilar da Política Agrícola Comum (PAC) e outra com o cofinanciamento para as regiões autónomas - ficaram agora resolvidas durante a tarde, e portanto, da nossa parte, estamos em condições e entrar no Conselho e de aprovar a proposta do presidente Charles Michel".



Nesta cimeira, os 27 vão tentar chegar a um compromisso em torno do orçamento da UE para 2021-2027 e o Fundo de Recuperação para ultrapassar a crise socioeconómica provocada pela pandemia. A mais recente proposta de Charles Michel contempla um quadro financeiro plurianual no montante global de 1,07 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, com 500 mil milhões a serem desembolsados a fundo perdido, tal como propôs o executivo comunitário.



Na mesma linha de António Costa, o primeiro-ministro espanhol afirmou que os líderes europeus têm a obrigação para com os seus cidadãos de chegarem a um acordo. "A Espanha vem para esta cimeira cheia de vontade de atingir um acordo, para defender, logicamente, os nossos interesses nacionais na agricultura e sobre a forma de gestão do fundo de recuperação".





Também o primeiro-ministro italiano afirmou que seria bom que os líderes europeus chegassem a um acordo. "Temos a consciência das divergências existentes mas uma forte determinação que as devemos superar no interesse de todos os cidadãos".





O otimismo e vontade do sul da Europa não parece no entanto ser partilhado totalmente mais a norte.





À entrada para o Conselho Europeu, o primeiro-ministro holandês disse que não estava "otimista" sobre um acordo entre os 27. "Mas nunca se sabe", acrescentou.





A Holanda quer que os países que recebam apoio da União Europeia aceitem avançar com reformas no mercado de trabalho e no sistema de pensões. E lidera um grupo de vários pequenos países que se opõem a assistência com o carimbo comum sem condições.





Entre o otimismo do sul e o pessimismo do norte, parece estar o realismo da chanceler alemã. Angela Merkel, à entrada para o encontro, falou em conversações difíceis, não fechando totalmente a porta a um acordo.





"Vamos todos para estas negociações com muito vigor, mas devo dizer que as diferenças são ainda muito, muito grandes por isso não posso ainda dizer que vamos ter uma solução a tempo". "Antecipo negociações muito, muito difíceis", acrescentou.





"Não se trata apenas do dinheiro, trata-te também dos cidadãos, do futuro europeu e da nossa unidade e capacidade de resistir e, mesmo que seja difícil, estou convencido de que com coragem política será possível chegar a um acordo", disse o responsável belga. Também presente na reunião destes dois dias, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, admitiu que a cimeira tem pela frente uma "negociação muito difícil", e apelou à "coragem política" para se chegar a um acordo.





Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmava à entrada que o futuro da União Europeia não podia estar mais em jogo. "Se correr bem, podemos sair desta crise mais fortes", disse.



Von der Leyen adiantou ainda que acredita que "é possível uma solução" para as divergências entre líderes, acrescentando que, com a proposta de orçamento europeu e de fundo de recuperação, a UE tem "não só a oportunidade de ultrapassar a crise, mas também de modernizar o mercado interno e de levar por diante o nosso pacto verde europeu e a digitalização".







