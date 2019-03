Conselho Europeu lança ultimato ao Reino Unido

No final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, foi proposto o mês de maio ao Reino Unido para fechar o “Brexit”.



A jornalista da RTP, Andrea Neves, ouviu com atenção as decisões que saíram da reunião dos responsáveis da União Europeia.



Se Londres aprovar o acordo o “Brexit” acontece a 22 de maio data proposta por Bruxelas.



É preciso esperar pela decisão do parlamento britânico para saber a data da saída do Reino Unido da União Europeia.