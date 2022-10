Conselho Europeu não foi "totalmente conclusivo" mas acordou "resposta solidária e comum", diz Costa

Segundo o chefe de Governo português, a crise energéticaAntónio Costa diz ter sido identificada a necessidade de separar “definitivamente os preços do gás e da eletricidade” e evitar o aumento da eletricidade pela variação do preço do gás.



Destaca ainda a necessidade de ser adotada, com caráter de urgência, "uma regulamentação europeia que agilize o licenciamento de energias renováveis (…), cujo processo de licenciamento é lento”.



“Infelizmente, o debate não foi totalmente conclusivo, mas gostaria de sublinhar que (…) foi um debate que decorreu de forma muito cordial, diria mesmo construtiva, onde se fez um esforço para a aproximação de posições”, vincou.



E, apesar de ainda não haver uma conclusão clara, Costa considera que "se fez um bom caminho e sobretudo na direção certa, para termos uma resposta comum da UE que assegure a competitividade das nossas empresas, que assegure a integridade do mercado interno e sobretudo que não há uma grande desigualdade na capacidade de resposta dos países em função da sua capacidade orçamental, mas pelo contrário há uma resposta solidária e comum”.



"Ao fim de sete anos, o nível de expetativa que coloco em cada conselho é devidamente calibrado. Saio animado deste conselho", respondeu António Costa, quando questionado sobre o estado de espírito ao fim deste Conselho Europeu.

Fundos de coesão

O primeiro-ministro reconheceu que "não há dinheiro novo" para mitigar os efeitos da crise energética, mas destacou que foi admitida a "possibilidade de dar nova utilização às verbas que já foram autorizadas", ou seja, mobilizar empréstimos não utilizados.



No entanto, no caso português, a proposta da Comissão Europeia para reafetar fundos de coesão não utilizados, até um total de 40 mil milhões de euros, para enfrentar a crise energética é "uma não-solução".







"A Comissão permitiu a reprogramação, no âmbito do nosso Portugal 2020, a reprogramação dos fundos de coesão para mecanismos de apoio às famílias e empresas". No entanto, em Portugal, "o nível de compromissos já assumidos [...] não permite essa reprogramação", declarou o chefe de Governo.





"Admito que para outros países possa ser útil, mas duvido muito", dado o nível de execução de tais verbas comunitárias, reforçou. António Costa precisou que esta reafetação das verbas da coesão "implicaria sacrificar" projetos já em desenvolvimento.



De acordo com o primeiro-ministro português, o conselho apelou para que se acelerem “os investimentos necessários na transição energética, designadamente o reforço das interconexões”.



Neste tema, houve ainda um reconhecimento de “todos os países” pelo facto de Portugal, Espanha e França terem conseguido um acordo político em torno da criação de um corredor de energia verde com ligação à Europa.

APA estuda novo traçado

Em resposta às questões dos jornalistas sobre o projeto BarMar, o primeiro-ministro frisou que a necessidade de novas rotas de abastecimento é agora "muito superior ao que acontecia anteriormente".







Num contexto de crise energética, as necessidades são agora "distintas". Por outro lado, já não se trata apenas de gás, mas também de hidrogénio verde que poderá ser produzido por Portugal. Assim, esse projeto terá "maior valor económico" para o país, ao conseguir também uma "valorização estratégica" do porto de Sines.







Sobre o "corredor verde" entre Celorico da Beira e Zamora para ligar Portugal ao resto da Europa em termos energéticos, o primeiro-ministro reconheceu que o traçado anteriormente previsto foi chumbado pela Agência Portuguesa do Ambiente e que o novo traçado do gasoduto "está a ser avaliado".







Enquanto a imprensa espanhola antecipa que este projeto poderá levar entre cinco a sete anos a ser construído, António Costa sublinhou que "não há timings nem verbas". "Há uma decisão de começar a estudar" o projeto, salientou.







O chefe de Governo resumiu ainda o “debate profundo sobre a situação na Ucrânia”, no qual foi reafirmada a posição europeia.



“Gostaria de sublinhar que houve uma resposta totalmente positiva ao apelo do secretário-geral da ONU para reafirmar, expressa e claramente, que nenhuma das sanções da União Europeia proíbe a exportação de bens para a agricultura ou bens alimentares da Rússia para países terceiros”, sublinhou.



Esta é uma resposta muito importante, na visão do primeiro-ministro português, “para garantir a segurança alimentar em todo o mundo, designadamente nos países africanos”.