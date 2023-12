Conselho Europeu. PM afirma que apoio financeiro à Ucrânia não está em causa

Foto: EPA

O primeiro-ministro demissionário defendeu esta sexta-feira que "não está em causa" o apoio da União Europeia à Ucrânia, até janeiro do próximo ano, tendo havido um consenso de 26 Estados-Membros, apenas quebrado na unanimidade pela Hungria. E sublinhou que, pelo menos, não tinha sido bloqueada a "decisão mais importante", referindo-se à abertura as negociações com a Ucrânia para adesão à UE.