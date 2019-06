Conselho Europeu. PM fala em "desacordo total" sobre nomes para cargos de topo na UE

RTP21 Jun, 2019, 13:25 / atualizado em 21 Jun, 2019, 13:43 | Mundo

António Costa em Bruxelas durante a reunião do Conselho Europeu | Reuters

"Os pontos de desacordo são todos visto que é necessário encontrarmos uma solução equilibrada de distribuição do conjunto dos principais postos na União Europeia tendo em conta aquilo que é a maioria existente no Conselho e no Parlamento Europeu", afirmou o primeiro-ministro português.





Ou seja, os líderes europeus não chegaram a acordo sobre quem deve liderar a União Europeia nos próximos cinco anos. O que, de certa forma, já era esperado para esta primeira reunião.





"Nenhum dos três (principais candidatos das famílias políticas) atingiu a maioria", disse António Costa. "Não constitui para mim uma surpresa visto que a pergunta que foi colocada a cada um dos chefes de Estado e Governo foi: Quem é o seu preferido? Como nenhuma família política tem maioria obviamente nenhum podia ter a maioria".





As negociações vão por isso continuar com António Costa a reafirmar que o "trabalho que tem que ser desenvolvido pelo presidente Tusk não é simplesmente olhar para a presidência da Comissão Europeia, mas é necessário fazer um trabalho sobre o conjunto dos lugares a preencher de forma a encontrar uma solução equilibrada".





Questionado sobre se os três nomes apresentados pelas três maiores famílias políticas no Parlamento Europeu estão descartados, o primeiro-ministro português disse que não vê "nenhuma razão para isso".