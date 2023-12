Conselho Europeu reconhece que abrir negociações é "investimento geoestratégico"

De acordo com um comunicado sobre as conclusões da reunião do Conselho Europeu, divulgado ao início da noite de hoje, os líderes recordaram a declaração de Granada para "sublinhar que o alargamento é um investimento geoestratégico para a paz, segurança, estabilidade e prosperidade".

"É um motor para melhorar as condições socioeconómicas dos cidadãos europeus, reduzir disparidades entre países, e tem de promover os valores nos quais foi fundada a União", acrescentaram os 27, que concluem que os atuais Estados-membros e os candidatos "têm de estar preparados" para o alargamento.

"O trabalho tem de ser feito em paralelo", advogaram os líderes europeus nas conclusões, incluindo o primeiro-ministro português, António Costa.

E reconheceram que é necessário reformar as estruturas europeias para acomodar mais Estados-membros, para "estabelecer a longo prazo as ambições da União e as maneiras de as atingir, referindo todas as questões-chave relacionadas com as prioridades e as políticas" europeias.

"Isto vai fazer uma UE mais forte e melhorar a soberania europeia", sustentaram.

Depois do anúncio ao final da tarde pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na declaração os líderes reforçam que deram `luz verde` para iniciar as negociações formais, adotando a recomendação feita em novembro pela Comissão Europeia.

Na mesma linha e aceitando as recomendações feitas pelo executivo de Ursula von der Leyen, os 27 líderes da UE decidiram conceder à Geórgia o estatuto de país candidato.

A Bósnia-Herzegovina ainda não pronta para iniciar as negociações de adesão, mas o Conselho reconheceu que tal vai acontecer "assim que alcançar o grau necessário de critérios cumpridos".

Um dia depois da cimeira UE-Balcãs Ocidentais, os 27 concordaram que é preciso acelerar o processo de adesão dos países desta região, que se arrasta.

Para isso, os líderes apoiaram o plano para "acelerar o crescimento socioeconómico" daqueles países e a convergência com a União Europeia, "baseado em condicionalidades restritas", e "encorajou a região a aumentar o ritmo de reformas relacionadas com a UE para avançar a integração regional económica através do Mercado Regional Comum, baseado nas regras e padrões da UE".