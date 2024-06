O presidente ucraniano está em Bruxelas para participar na reunião do Conselho Europeu e assinar um acordo de segurança com a União Europeia, à qual a Ucrânia pretende aderir. À chegada à cimeira, Volodymyr Zelensky diz que é preciso "dar os próximos passos" relativamente à integração do seu país na UE mas também no planeamento de uma segunda Conferência para a Paz.