Conselho Magistratura Judicial de Angola recebeu três providências cautelares contra posse do presidente da CNE

Numa nota remetida pelo gabinete do presidente do CSMJ e hoje lida no plenário da Assembleia Nacional, a instituição adianta que recebeu uma providência cautelar, não especificada, de suspensão da eficácia do ato administrativo [da tomada de posse], interposta pela UNITA (maior partido da oposição), e duas de suspensão do ato administrativo, interpostas nos dias 16 e 22 de janeiro, por Agostinho António Santos, um dos candidatos vencidos no concurso para a eleição do novo presidente da CNE.

Todas visam suspender os efeitos da deliberação do CSMJ, de 15 de janeiro de 2020, que designou Manuel Pereira da Silva "Manico" como o melhor classificado para o provimento do cargo e impedir a cerimónia da tomada de posse, que está prevista para hoje.

O CSMJ remeteu à Assembleia Nacional uma cópia da decisão relativa à providência interposta pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que foi julgada e indeferida.

Quanto às outras duas providências cautelares "extemporaneamente interpostas pelo cidadão Agostinho António Santos, são uma consequência das inúmeras reclamações que o mesmo foi fazendo desde a abertura do concurso público e igualmente mereceram o devido tratamento no leque das 13 decisões desfavoráveis ao candidato", acrescenta a nota.

No plenário, decorria ainda, ao início da tarde, o debate em torno da tomada de posse do novo presidente da CNE, sob fortes críticas dos deputados da oposição.

Manuel Pereira da Silva foi selecionado, através de um concurso ao qual se apresentaram outros três concorrentes.

Segundo a resolução do CSMJ, datada de 15 de janeiro e a que a Lusa teve acesso, Manuel Pereira da Silva foi o candidato que obteve maior pontuação, superando Sebastião Diogo Jorge Bessa, Agostinho António Santos e Avelino Yulu.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) é composta por 17 membros e presidida por um magistrado, escolhido na base de concurso curricular, e designado pelo CSMJ.

A abertura do concurso foi declarada a 06 de março de 2019, mas a conclusão do mesmo esteve "condicionada ao término das ações judiciais interpostas contra este órgão por um dos concorrentes", segundo aquele órgão do Estado.

O Conselho e o Tribunal Supremo negaram provimento às reclamações, procedimentos cautelares e ações que foram apresentadas.

A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais.