Conselho Muçulmano Britânico "horrorizado" com ataques

Lusa 04 Jun, 2017, 08:40 / atualizado em 04 Jun, 2017, 10:39 | Mundo

"Estou horrorizado e furioso com os ataques terroristas em London Bridge e Borough Market, na minha cidade natal. Estes atos de violência são verdadeiramente chocantes e condeno-os veementemente", disse o secretário-geral do conselho em comunicado.

Harun Khan afirmou que "muçulmanos em todo o lado estão indignados e nauseados com estes cobardes que mais uma vez destruíram a vida dos britânicos".

"Que isto aconteça no mês do Ramadão, quando muitos muçulmanos estão a rezar e jejuar, apenas mostra que estas pessoas não respeitam nem a vida nem a fé", lê-se no comunicado.

O secretário-geral do Concelho Muçulmano Britânico elogiou o trabalho das equipas de emergência e apelou à cooperação de todos com as autoridades. "As minhas preces estão com as vítimas e todos os afetados", afirmou.

No sábado à noite ocorreram pelo menos três incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge, apunhalamentos em Borough Market e um incidente em Vauxhall.

Os acontecimentos de London Bridge e Borough Market foram considerados atos de terrorismo, enquanto o de Vauxhall foi declarado não relacionado com as outras duas ocorrências.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres o veículo que atingiu peões na London Bridge continuou depois para Borough Market.

"Os suspeitos deixaram então o veículo e várias pessoas foram esfaqueadas, incluindo um agente de serviço da polícia de transportes britânica que estava a responder ao incidente em London Bridge. Ficou gravemente ferido mas não corre risco de vida", explicou o comissário adjunto Mark Rowley, em comunicado.

"Nesta altura acreditamos que seis pessoas morreram, além de três atacantes que foram abatidos a tiro pela polícia. E pelo menos 20 vítimas foram levadas para seis hospitais em Londres", afirmou.

Entretanto, o Serviço de Ambulâncias de Londres emitiu um novo comunicado em que atualiza para 30 o número de pessoas transportadas para cinco hospitais na cidade.

"Mais de 80 dos nossos médicos responderam a este incidente, incluindo pessoal de ambulâncias, paramédicos, equipas de resposta especializada", entre outros, indicou o organismo.