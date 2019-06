Conselho Superior de Magistrados Judiciais são-tomense suspende três juízes do TC

Lusa14 Jun, 2019, 07:34 | Mundo

"Este conselho deliberou em suspender preventivamente os senhores António Reffel Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Machado Marques do exercício das funções de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional", refere o CSMJ num extenso comunicado distribuído esta noite aos jornalistas.

Na nota lê-se que o CSMJ "entende que as denúncias feitas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça no Ministério Publico em relação a tentativa de corrupção de que foi alvo em 2018 devia servir de exemplo para todos os dirigentes e cidadãos deste país, denunciando todas a tentativas de corrupção de que sejam vítimas, para bem de São Tomé e Príncipe".

A instituição "condena todos os atos tendentes a perturbar o normal funcionamento dos tribunais e reafirma a sua determinação no cumprimento da nobre missão que é administrar a justiça em nome do povo".

No comunicado recorda-se que a Lei Orgânica do TC atribui competências ao CSMJ para exercício do poder disciplinar sobre os juízes desta instituição "ainda que a ação respeite a atos praticados no exercício de outras funções, pertencendo-lhe, designadamente, instaurar processo disciplinar, nomear o respetivo instrutor de entre os seus membros, deliberar sobre eventual suspensão preventiva e julgar definitivamente".

A suspensão preventiva destes três juízes conselheiros vai ser seguida da instauração do respetivo processo disciplinar, ato que, segundo é referido no comunicado, "depende da prévia deliberação da Assembleia Nacional [parlamento] por maioria dos votos dos deputados presentes".

"As informações postas a circular pelos referidos juízes segundo as quais o presidente do Conselho Superior de Magistrados Judiciais usurpou as funções do conselho demonstram claramente a intenção de desviar a realidade dos factos que recaem sobre eles e confundir a opinião publica", é explicado na nota.

Os três juízes são acusados também de "violação dos princípios constitucionais e legais com respaldo da integridade dos deveres profissionais, da confidencialidade dos processos, sigilo profissional e segredo de justiça", tendo feito declarações públicas "sobre processos pendentes ou em que tenham participado" sem autorização.