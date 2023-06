Conservador Mitsotakis volta a ganhar eleições na Grécia

A população foi votar este domingo e, confirmaram-se as primeiras projeções: será o segundo mandato do antigo governante conservador. Mitsotakis do partido de centro direita grego, renova o cargo de primeiro-ministro por mais quatro anos, tendo ganho com uma larga vantagem em relação ao principal opositor da coligação de esquerda.



O ex-primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que regressará ao Governo após esta vitória, prometeu "grandes mudanças" que vão desde "aumento dos salários" a "um Estado mais eficiente". De acordo com os primeiros resultados, com mais de 80 por cento dos votos contados, o partido Nova Democracia (ND) obteve 40,5 por cento dos votos contra 17,8 por cento do partido de esquerda Syriza, liderado por Alexis Tsipras.



Assim que encerraram as urnas, as primeiras projeções indicavam que o Nova Democracia estaria perto de alcançar uma maioria, com as sondagens a apontar para um resultado entre os 40 e os 44 por cento dos votos. As mesmas projeções avançavam que o partido de esquerda Syriza, de Alexis Tsipras (que governou a Grécia de 2015 a 2019), poderia chegar aos 16 ou 19 por cento, um registo mais baixo do que nas eleições de 21 de maio. Ao confirmarem-se estes resultados, a Nova Democracia obtém a vitória mais folgada por qualquer partido desde 1974.

Os dados foram divulgados pelos canais de televisão gregos após o encerramento das urnas.Recorde-se que, no mês passado, Mitsotakis derrotou Tsipras mas convocou novas eleições para tentar chegar a uma maioria absoluta e poder, assim, formar governo. De acordo com as regras eleitorais gregas para uma segunda eleição,. Esta regra tinha sido eliminada nas últimas eleições, o que acabou por fazer fracassar todas as tentativas de formar Governo.Segundo as primeiras sondagens,

Seguem-se então o PASOK, com 12,3 por cento e 33 mandatos, e os comunistas do KKE, com 7,6 por cento e 20 deputados. Os partidos de extrema-direita Espartanos (4,7 por cento), Solução Grega (4,6 por cento) e Niki (3,6 por cento) conseguem, em conjunto, quase 13 por cento dos votos e terão 34 deputados, com os Espartanos e Solução Grega a elegerem 12 cada e o Niki a conquistar 10 assentos parlamentares.





Os espartanos só surgiram como força política este mês, quando o Supremo Tribunal grego impediu o Partido Nacional Grego, outro partido de extrema-direita, e o líder do mesmo a candidatarem-se nestas eleições.A Grécia realiza, este domingo, as segundas eleições gerais no espaço de um mês, marcadas pela questão das migrações após o recente naufrágio no mar Jónico, mas também pelo desemprego e pelo défice comercial.O naufrágio foi um dos mais trágicos desastres migratórios no Mediterrâneo, com apenas uma centena de sobreviventes encontrados depois de se virar um barco em que seguiriam cerca de 750 pessoas, e gerou um clima de alta tensão entre os dois principais candidatos a uma vitória nas eleições legislativas do próximo domingo.A campanha eleitoral foi dominada também pelo desemprego, que já atingiu 12 por cento, e um défice comercial que continua a preocupar os gregos, que ainda se lembram bem dos efeitos da intervenção financeira externa após a crise de 2008.Mitsotakis apresentou-se perante os eleitores com a promessa de finalizar as reformas aplicadas pelo seu Governo para que a economia grega continue a crescer, dizendo ser fundamental que o país se aproxime da Europa em termos de salários e padrões de vida. Tsipras defende uma economia "que funcione para todos" e - depois da derrota do seu partido em maio, quando perdeu um terço do seu eleitorado face a 2019 - pede agora o voto para que o Syriza se mantenha um "partido de oposição forte".

Não faltaram motivos para crítica a Tsipras, durante a campanha eleitoral, apontando a incapacidade do Governo para lidar com o défice comercial acumulado e com o aumento do desemprego, sobretudo junto dos mais jovens.









