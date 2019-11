Conservadores austríacos de Sebastian Kurz negoceiam coligação com os Verdes

Kurz, 33 anos, anunciou o início do que considerou "um processo desafiante" de negociações, depois de longas conversas exploratórias, e escusou-se a adiantar quanto tempo podem demorar.

O ÖVP venceu as eleições com 37,5% dos votos, elegendo 71 deputados, ficando aquém da maioria e obrigando-o a encontrar um parceiro de governo.

Fora de causa ficou desde logo uma reedição da coligação com o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, extrema-direita), que obteve 16,1%, menos dez pontos percentuais que em 2017.

Por outro lado, entre a maioria dos analistas, ganhou peso a hipótese de uma coligação com os Verdes, que quadruplicaram a sua votação, alcançando os 13,9% (26 deputados), e regressaram ao parlamento depois de dois anos de ausência.

Possíveis negociações entre os dois partidos adivinham-se difíceis, quer pela linha dura anti-imigração que Kurz assumiu ao governar com a extrema-direita, quer pela sua oposição à criação de uma taxa de carbono, uma das medidas no topo da agenda dos ecologistas.

Kurz admitiu hoje que vai ser necessária "criatividade".

"Os Verdes têm posições fortes em matéria de clima e de ambiente que, em parte, não são fáceis para nós, mas pelas quais foram eleitos e isso tem de ser reconhecido", disse à imprensa em Viena.

"Da mesma forma, o Partido Popular tem posições claras em matéria de migrações e de política de segurança, implantação de empresas e política fiscal, pelas quais fomos eleitos", acrescentou.

A direção dos Verdes apoiou no domingo por unanimidade o lançamento das negociações com os conservadores.

"Claro que isto é um risco, mas queremos tentar este passo", disse à imprensa o líder dos Verdes, Werner Kogler.

Juntos, os dois partidos têm 97 deputados num parlamento de 183 assentos.

Sebastian Kurz liderou durante 17 meses uma coligação com a extrema-direita, dissolvida em maio depois do escândalo Ibizagate, que envolveu o então líder da extrema-direita Heinz-Christian Strache, filmado numa casa em Ibiza a discutir com uma suposta sobrinha de um oligarca russo a concessão de contratos públicos em troca de apoio financeiro ao FPÖ.