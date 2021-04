Conservadores búlgaros falham formação de governo após vencerem eleições

O GERB (Cidadãos para um Desenvolvimento Europeu da Bulgária) foi o partido mais votado nas eleições de 04 de abril, tendo recebido por isso o mandato para formar governo, mas nenhum dos outros cinco partidos no parlamento quis apoiar um executivo dirigido pelos conservadores.

Assim, Daniel Mitov, candidato do GERB a primeiro-ministro, devolveu o mandato ao presidente da Bulgária, Rumen Radev.

"Fizemos uma tentativa honesta, aberta e transparente. Estamos preparados, com uma equipa e com políticas concretas. Infelizmente, os partidos com que pensávamos poder (cooperar) demonstraram um comportamento arrogante e irresponsável e demonstraram a sua imaturidade política", explicou Mitov ao devolver o mandato.

Mitov assumiu a tentativa de formar governo depois de Borisov, que ganhou as cinco eleições realizadas desde 2009 e foi primeiro-ministro três vezes, ter renunciado ao cargo para facilitar um acordo com outros partidos.

Apesar de ter vencido as eleições, o GERB registou perdas em relação às últimas legislativas e só conseguiu 75 dos 240 lugares do parlamento.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, espera-se que Radev encarregue agora de formar o executivo o cantor e apresentador de televisão Slavi Trifonov, líder do Este Povo Existe (ITN), o segundo partido mais votado e uma das novas formações surgidas no país na sequência das manifestações em massa do passado verão que pediram a demissão de Borisov por corrupção.

Se Trifonov recusar o mandato, Radev ainda pode designar um terceiro candidato para formar governo antes de ter de dissolver o parlamento e convocar novas eleições.