Conservadores e social-democratas devem disputar segunda volta das presidenciais na Croácia

De acordo com as mesmas pesquisas, citadas pela agência espanhola Efe, Milanovic terá ficado em primeiro lugar na primeira volta, realizada hoje, com 29,58% dos votos, à frente da atual chefe de Estado, que obteve 26,38% dos votos.

Sem maioria absoluta, os dois vão disputar a segunda volta dentro de duas semanas.

Em terceiro lugar, com 24,1%, terá ficado Miroslav Skoro, independente apoiado pela direita ultranacionalista.

Os analistas eleitorais alertam que a contagem oficial poderá ser ligeiramente alterada e que as sondagens não incluem os votos a partir do estrangeiro, que representam 4% do censo eleitoral e que costuma beneficiar os candidatos conservadores.

Cerca de 3,8 milhões de croatas foram chamados hoje a eleger o Presidente do país para os próximos cinco anos, num total de onze candidatos.

A confirmar-se o duelo entre Grabar-Kitarovic e Milanovic, os analistas preveem que a atual Presidente, a primeira mulher no cargo, saia vencedora, beneficiando dos eleitores de Skoro.

Durante a campanha, a Presidente competiu com Skoro pelo eleitorado de direita, desvalorizando criminosos de guerra e adotando um discurso muito duro contra a minoria sérvia.

Milanovic manteve um discurso mais conciliador, apelando para uma Croácia tolerante, sem ódio nem corrupção.

A comissão eleitoral começará a publicar os resultados parciais a partir das 20:00 de hoje, mas dados mais definitivos só deverão ser conhecidos a partir das 22:00 (menos uma hora em Lisboa).

A Croácia assumirá a 1 de janeiro, pela primeira vez, a presidência rotativa da União Europeia, bloco a que aderiu em julho de 2013.

Um mandato que se prevê, no mínimo, intenso e desafiador, uma vez que será marcado pela oficialização da saída do Reino Unido (Brexit), agendada atualmente para 31 de janeiro de 2020, pelo arranque das negociações pós-Brexit e pela vontade dos países dos Balcãs Ocidentais em aderirem também ao bloco comunitário.

Entre as metas europeias da Croácia está a entrada no espaço europeu de livre circulação (Espaço Schengen), que já recebeu luz verde da Comissão Europeia em outubro passado, e a adesão à moeda única (euro).

Por todas estas razões, e apesar da função presidencial ser sobretudo protocolar, manter a Presidência é algo tido como muito importante para o executivo liderado pelos conservadores da União Democrática Croata (HDZ, partido de centro-direita que domina a vida política croata desde a independência do país em 1991).