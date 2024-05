Conservadores perdem terreno nas eleições locais britânicas

O Trabalhista Chris Webb conquistou 58,9 por cento dos votos, contra 17,5 por cento obtidos pelo Conservador David Jones na circunscrição de Blackpool South, de acordo com os resultados anunciados na madrugada desta sexta-feira.



O Partido Trabalhista conseguiu, assim, obter uma primeira vitória eleitoral, tornando as eleições locais um risco para o lugar de Rishi Sunak como primeiro-ministro. As primeiras sondagens apontam para uma derrota esmagadora dos conservadores nas legislativas, partido no poder há 14 anos.



"O Reino Unido está a exigir mudança. Está na altura de realizar umas eleições legislativas", escreveu Keir Starmer na rede social X.



Entretanto, em Blackpool South, Starmer considerou que é “incrível ter vencido com uma diferença dessas, uma diferença de 26 por cento”.



“Esta é a quinta mudança de mais de 20 por cento para o Partido Trabalhista em eleições locais nos últimos meses e anos. É um resultado fantástico”, admitiu perante uma multidão de apoiantes trabalhistas.



“E aqui em Blackpool foi enviada uma mensagem clara ao primeiro-ministro, porque esta foi uma votação parlamentar, para dizer que estamos fartos do declínio, do caos da sua divisão e que queremos mudança. Queremos avançar com o Trabalhismo”.



“Foi um grito de Blackpool. Queremos mudar. E Blackpool fala em nome de todo o país ao dizer que já chega, depois de 14 anos de fracasso, 14 anos de declínio”, frisou ainda o líder do partido de oposição.



A eleição em Blackpool decorreu no mesmo dia das eleições autárquicas em Inglaterra e no País de Gales, cuja contagem dos votos deverá continuar pelo menos até sábado. Os resultados preliminares mostram que o Partido Conservador já perdeu cerca de 100 lugares nas autarquias, 60 dos quais para o Partido Trabalhista, mas também para os Verdes e Liberais Democratas.



