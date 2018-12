Conservadores prontos a propor uma moção de censura a Theresa May

11 Dez, 2018, 16:38 / atualizado em 11 Dez, 2018, 16:58 | Mundo

Theresa May a sair do nº10 de Downing Street | Reuters

A notícia foi dada pela vice editora de política da Sky News.



Beth Rigby afirmou na rede social Twitter que as suas fontes estão confiantes de que já foram submetidas cartas de censura a May, por parte de deputados conservadores, em número suficiente para desencadear a moção de censura à primeira-ministra.



"As minhas fontes do ERG estão muito confiantes agora de que o gatilho 48 foi alcançado", escreveu Rigby. A sigla ERG designa os deputados eurocépticos na Câmara dos Comuns.



A proposta de impugnação da líder é desencadeada se 48 conservadores escreverem cartas nesse sentido ao presidente do Comité 1922 do partido, atualmente Graham Brady.



"Claro de Sir Graham não o irá anunciar enquanto a primeira-ministra estiver fora do país - e já passamos por isto. Mas o ânimo está a endurecer", disse Rigby.







A moção de confiança será a Theresa May como líder do Partido Conservador, não enquanto primeira-ministra.



Westminster a ferver



Iain Duncan Smith, o deputado conservador que defende o Brexit e antigo líder do partido, afirmou igualmente à ITV que detetou uma "mudança de espírito" no partido.







De acordo com uma publicação do jornalista da ITV Daniel Hewitt, no Twitter, Duncan Smith disse-lhe estar ao corrente de deputados que nas últimas 24 horas decidiram apresentar cartas a favor de um voto de não confiança em Theresa May como líder do partido.





"Detetei nas últimas 24h as pessoas decidiram que isto não vai resultar... e aqueles que ainda não apresentaram cartas estão a dizer abertamente que o vão fazer", citou Hewitt.







Paul Brand, també da ITV, foi mais prudente. Afirmou que um deputado que já enviou a sua carta "sabe" de quatro outros que enviaram as suas missivas esta terça-feira.



"Mas estejam atentos a quem está a falar e aos seus possíveis motivos. Acreditarei nas 48 cartas quando Sir Graham disser que as tem", alertou.

Périplo por garantias

Theresa May adiou a votação do acordo sobre o Brexit, prevista para esta terça-feira, já que a sua derrota era certa. O Governo de May está agora a ser acusado de não respeitar os deputados.





A primeira-ministra preferiu realizar um périplo de encontros com vários líderes europeus, para tentar obter “garantias adicionais” sobre os termos acordados para a questão da fronteira aduaneira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte .

Para quarta-feira está ainda marcado um encontro com o primeiro ministro irlandês, Varadkar, em Dublin.





Depois de ter reconhecido que o acordo seria rejeitado “por larga margem” no Parlamento britânico tendo por isso adiado a votação, a primeira-ministra procura “garantias adicionais” sobre a solução encontrada para a fronteira da Irlanda do Norte.



Theresa May tomou o pequeno-almoço com o primeiro-ministro holandês em Haia e encontrou-se depoiscom a chanceler alemã em Berlim. Para o final da tarde tem marcada uma reunião com o presidente da Comissão Europeia em Bruxelas, Jean-Claude Juncker.

Bruxelas descarta renegociação



O porta-voz da primeira-ministra britânica afirmou depois que o encontro com Merkel foi "positivo" e que tanto a canceler como a chefe do Governo do Reino Unido, concordaram em manter-se em contacto para conseguir fazer aprovar o acordo do Brexit.







Merkel disse também a May que o Brexit não irá ser renegociado.







O mesmo disse o presidente da Comissão Europeia perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo.





"O acordo que conseguimos é o melhor possível. É o único acordo possível. Não há espaço para renegociação”, declarou Jean-Claude Juncker.





Jucker disse ainda estar "espantado" com a falta de capacidade da primeira-ministra para fazer aprovar no Parlamento britânico o acordo de saída, concluído com a União Europeia no mês passado.