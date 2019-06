Construção de porto na ilha do Príncipe deve ser "a grande prioridade" nacional

Lusa09 Jun, 2019, 10:03 | Mundo

A ilha do Príncipe, com cerca de 7.000 habitantes, é servida, por via marítima, por um pontão, onde apenas pode atracar determinado tipo de navios, o que, combinado com o preço das ligações aéreas com São Tomé, torna "muito difícil" a circulação de pessoas e bens, disse, em entrevista à Lusa, o presidente do executivo regional, José Cardoso Cassandra.

A construção de um porto na capital do Príncipe, Santo António, está orçada em 15 a 20 milhões de euros, segundo um projeto suportado pela União Europeia, que prevê também a requalificação da baía, o desassoreamento da zona e o alargamento do canal para mais 60 metros.

`Tozé` Cassandra (como é conhecido) comentou que "está a ser muito difícil" obter financiamento para a obra e que São Tomé e Príncipe "não tem capacidade" para suportar os custos.

"É necessária a participação do Governo central, até porque sozinhos, nós no Príncipe, não conseguimos mobilizar estes recursos para podermos avançar com o porto", comentou o governante, que cumpre atualmente o quarto mandato.

Sublinhando que "é determinante e urgente a construção de um porto no Príncipe", comentou que "já há uma consciência nacional e regional de que o porto deve ser a grande prioridade do país nos próximos tempos".

O projeto do porto foi tema de conversa com o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no Príncipe nos dias 28 e 29 de maio para as celebrações do centenário da comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein.

"O Presidente Marcelo vem seguindo com atenção os grandes projetos de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. (...) Espero que seja o nosso embaixador na mobilização dos recursos", comentou `Tozé` Cassandra.

Recentemente, as dificuldades de transporte entre as ilhas são-tomenses agravaram-se com o naufrágio do navio "Amfitriti", que causou oito mortos e nove desaparecidos, no dia 25 de abril, e com o incêndio do navio "Ville Abidjan", dias depois.

"Num momento em que os custos da passagem aérea são proibitivos para a população do Príncipe, exportar os produtos do Príncipe para o exterior e enviar para São Tomé fica difícil, tal como receber produtos de São Tomé e de outras paragens", referiu.

"Temos de resolver esse problema do porto para facilitar a vida dos cidadãos, permitir que circulem por ar ou por terra, conforme as suas condições e as suas cargas, para podermos até mesmo melhorar os níveis da economia e de desenvolvimento da ilha", comentou.

Um desenvolvimento que passa também pelo turismo, sustentou.

No rescaldo das comemorações do centenário do eclipse solar total de 29 de maio de 1919, cuja observação na ilha do Príncipe permitiu comprovar a teoria de Einstein, Cassandra defendeu que São Tomé e Príncipe "deve apostar fortemente num turismo de investigação cientifica e colocar o país no mapa do roteiro turístico internacional".

"Este evento [que durante vários dias atraiu ao Príncipe governantes, cientistas, investigadores, professores e alunos], deixou várias janelas para podermos colher uma série de ações que devemos tomar a partir de hoje, numa perspetiva de avançarmos com o desenvolvimento do turismo ou, se quisermos, consolidarmos mais o nosso turismo", salientou `Tozé` Cassandra.