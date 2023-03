Cônsul de Portugal espera que visita de líder de Macau a Lisboa permita aprofundar parcerias

"Espero que aproveitemos este momento e circunstância para trabalhar em assuntos concretos e procurar vias ambiciosas de desenvolvimento e aprofundamento da parceira que existe" entre Macau e Portugal, considerou Alexandre Leitão sobre a visita de Ho Iat Seng a Lisboa, a decorrer entre 18 e 22 do próximo mês.

As datas da visita, anunciada pelo Governo de Macau em 17 de fevereiro depois de um encontro com Alexandre Leitão, foram agora divulgadas em comunicado.

Além de simbólica, por ser a primeira visita de Ho ao estrangeiro e ter escolhido Portugal, o diplomata acrescentou esperar que seja "um momento quase instrumental neste processo de recuperação económica dos dois lados", depois da pandemia de covid-19.

O cônsul-geral considerou que Portugal tem "trunfos na área da diversificação, empresas jovens em formação, em aceleração, bons centros de investigação (...) e uma economia com grande incorporação de inovação".

Alexandre Leitão falava aos jornalistas no final da assinatura de renovação de um protocolo na área da promoção e ensino da língua portuguesa no interior da China entre a Sociedade de Jogos de Macau (SJM) e o Camões-Instituto da Cooperação e da Língua.

Este acordo, que visa a promoção "do ensino do português como língua estrangeira", assegura "a presença de um leitor em Pequim", o que é de "enorme importância" para Portugal e para o "trabalho de natureza cultural" que se pretende desenvolver na China, na Área da Grande Baía, em Macau e em Hong Kong, afirmou.

"Esta é uma das nossas principais missões aqui: a valorização e a promoção da língua portuguesa e da cultura portuguesa e da cultura dos países lusófonos que formaram esta mistura, esta identidade específica de Macau, que importa preservar, não apenas em nome do seu valor histórico, da sua referência histórica, mas também de tudo aquilo que pode representar em termos da diversificação económica que todos procuram, seja na área do turismo, seja na utilização do português como língua de contacto, de negócios e de relações entre povos", salientou.

A presidente da SJM, Daisy Ho, manifestou satisfação em continuar esta segunda fase do protocolo, indicando estar disponível para novas possibilidades de cooperação.

Através de um fundo criado pela SJM, que vai ser renovado por mais quatro anos, a concessionária de jogo, fundada pelo magnata dos casinos Stanley Ho (1921-2020), "reforça assim o seu contributo para a valorização da língua portuguesa como língua internacional na República Popular da China", de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira pelo Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.