Consulados brasileiros com dinheiro só para despesas "urgentes e inadiáveis", como salários

Em resposta por escrito a questões colocadas pela Agência Lusa sobre a existência de dificuldades financeiras no consulado do Brasil em Lisboa, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) admitiu que o país reduziu as verbas para os seus postos consulares no exterior, por ainda não ter sido aprovado o Orçamento de Estado para 2021, ficando sujeito ao regime de duodécimos.

"Houve necessidade de adequação do envio dos recursos para a rede de postos no exterior nos três primeiros meses deste ano", refere o Itamaraty, na nota de resposta à Lusa.

Assim, "foram priorizadas as despesas mais urgentes e inadiáveis, como, por exemplo, o pagamento da remuneração dos contratados locais", adianta a diplomacia brasileira.

Uma situação que considera ser "temporária" e que será "superada com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021 [Orçamento de Estado, em Portugal]".

Ainda assim, o ministério garante que tem desenvolvido "esforços para evitar que os serviços consulares sejam afetados".

"Os postos continuam funcionando normalmente, seguem prestando assistência aos cidadãos no exterior e seguem emitindo documentos de viagem e realizando atos notariais e de registo civil", sublinha.

Mas admite que os serviços diplomáticos é um dos mais afetados pelas limitações orçamentais, por serem acentuadas pela desvalorização cambial.

Dada a situação do orçamento do país, qualquer órgão público está sujeito a "limitações orçamentárias", refere

Porém, no caso do Itamaraty, estas limitações "podem ser acentuadas pela desvalorização cambial, já que grande parte da execução orçamentária do Ministério dá-se em moeda estrangeira", afirma.

Além disso, admite que Portugal é um país onde a procura por serviços consulares tem crescido significativamente nos últimos anos e onde as dificuldades para gerir limitações de recursos poderão ser maiores, mas assegura que os postos consulares com maior procura são "prioritários".

"A demanda por serviços em Consulados brasileiros no exterior pode aumentar ou diminuir em prazos relativamente curtos, em função, por exemplo, do crescimento da comunidade brasileira em um determinado país. Portugal é um país onde essa demanda vem claramente crescendo nos últimos anos", refere o Itamaraty.

Contudo "o crescimento da demanda em um local específico é atendido, prioritariamente, com remanejo de recursos e ganhos de eficiência", porque "as áreas consular e administrativa do MRE acompanham permanentemente a situação das repartições consulares brasileiras no exterior".

Em outubro de 2020, numa entrevista à Lusa o novo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Wladimir Valler disse ser um "desafio" para um consulado com 51 funcionários, no total, dos quais 25 no atendimento público, dar resposta às solicitações de uma comunidade de 150 mil pessoas.

Um número que já na altura o cônsul disse estar aquém da realidade, estimando que a comunidade brasileira em Portugal conta com 300 mil imigrantes, somando-se os que estão em situação irregular ou que têm outra nacionalidade.