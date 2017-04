Consultora BMI prevê atraso na primeira exportação de gás em Moçambique para 2022

Lusa 24 Abr, 2017, 10:54 | Mundo

"Um atraso nas DFI nos projetos de gás natural liquefeito, quer em terra quer ao largo, levou-nos a adiar as datas do início do projeto", lê-se numa nota de análise enviada aos investidores, na qual se pormenoriza que "Moçambique deve exportar as primeiras cargas em 2022 com volumes a subir de 4 para 18,6 mil milhões de metros cúbicos (bcm)".

A nota de análise, a que a Lusa teve acesso, pormenoriza que no caso do projeto Coral, o atraso deve-se à China National Petroleum Corporation (CNPC), a única do consórcio liderado pela italiana Eni que ainda não deu `luz verde` à operação.

"Antecipamos que a CNPC dê o consentimento ao projeto nos próximos meses, permitindo que uma DFI seja alcançada no segundo trimestre deste ano", dizem os analistas, que notam que, assim, o projeto de 4,6 bcm deverá ser adiado para 2022.

No outro grande projeto do gás em Moçambique, a BMI Research adiou o prazo em um ano "no seguimento de um comunicado por parte da japonesa Mitsui, que revelou que as negociações com o Governo de Moçambique estavam atrasadas; subsequentemente, uma DFI não é esperada até meados de 2018, mas dada a história recente e rica de atrasos nos projetos é muito plausível que possa ser adiada ainda mais".

Os vários atrasos que têm acontecido nos megaprojetos do gás em Moçambique são geralmente atribuídos à complexidade técnica e à falta de infraestruturas de apoio, mas na semana passada o Banco Mundial salientou outro fator, apontando que é também a atuação dos governos que ajudou a retrair os investidores e as multinacionais.

O Banco Mundial considerou na semana passada que a divulgação de empréstimos escondidos em Moçambique potenciou o abrandamento económico do país, diminuiu a confiança dos investidores e desvalorizou significativamente a moeda, fazendo disparar a dívida para 130% do PIB em 2016.

"A trajetória de crescimento de Moçambique foi descarrilada pela rápida deterioração do país na posição sobre a dívida, que erodiu a confiança dos investidores, desvalorizou significativamente a moeda local e levou a um aperto da política monetária e orçamental", lê-se no relatório do Banco Mundial sobre `O Pulsar de África`.

"O recente incumprimento financeiro do Governo e o peso da dívida estão a retrair o investimento", sublinha o relatório, que diz que a dívida do país em função do PIB subiu mais de 60 pontos percentuais em dois anos, passando de 60% do PIB em 2014 para 130% do PIB no ano passado, sendo que a média deste rácio na África subsaariana é de 48% da riqueza de cada país.