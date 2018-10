Consultora ISA defende redefinição das fronteiras em África para relançar economia

Lusa17 Out, 2018, 16:18 | Mundo

"Para além de mais integração regional e de líderes menos corruptos e mais bem preparados, os países africanos precisam de estabilidade interna", dizem os analistas, notando que vários fatores "levantam o mais importante assunto que África terá de enfrentar a longo prazo", e que é a questão das fronteiras, dizem os analistas numa nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

"Está bem documentada a forma como os países e as fronteiras da África atual são construções artificiais, criadas pelos antigos poderes coloniais sem preocupações com as pessoas que vivem, ou foram divididas, por essas fronteiras", argumentam os analistas, acrescentando que "quem se opõe à reconstrução de fronteiras com base no caos de curto prazo que se seguiria não está a considerar os enormes benefícios a longo prazo, principalmente tendo em conta o atraso de África relativamente a outros países emergentes noutras partes do mundo".

O sucesso, concluem, "não está garantido", para um continente que terá 2,5 mil milhões de pessoas em 2050, e cujo crescimento "pode ser um desastre para a região e para o mundo inteiro", resultando num agravamento dos problemas que afetam atualmente o continente.

"O que África precisa para combater estes problemas são reformas políticas estruturantes", vincam os analistas da ISA, alertando que "o que é certo é que, sem grandes mudanças políticas, África vai continuar mal preparada para os desafios que esperam a região".

A consultora explica que "apesar de existirem muitas razões económicas para as dificuldades recentes de África, os fatores políticos desempenham um papel importantes nos problemas da região", a começar pelos conflitos e pelos levantamentos populares, que "continuam a afligir muitos países africanos, prejudicando as perspetivas de muitos países importantes na região, incluindo os gigantes Nigéria e Congo".

Para os analistas da ISA, "como estes problemas políticos não mostram sinais de abrandamento, é tempo de a região considerar mudanças políticas dramáticas se quiserem atingir os níveis de crescimento e estabilidade que África vai precisar para cumprir as exigências da população mundial em mais rápido crescimento".

Os analistas identificam então cinco fatores que podem colocar em causa o crescimento económico da região, que cresceu 4,8% desde o início do século, mas que nos últimos quatro anos tem tido uma expansão económica de apenas 3,1%, em média, insuficiente para garantir o crescimento do rendimento da população.

Falta de integração regional do comércio dos países, domínio externo em termos de conhecimento e de liderança empresarial, líderes corruptos e mal preparados, países divididos por linhas étnicas, linguísticas e religiosas, e conflitos e perturbações constantes, com 30 conflitos em curso atualmente, são os principais problemas políticos identificados pela consultora com sede no Luxemburgo.