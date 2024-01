Consumo de tabaco tem recuado nos últimos anos

Em 2022, cerca de um em cada cinco adultos no mundo fumava ou consumia derivados do tabaco, em comparação com um em cada três na viragem do milénio, lembrou a OMS, num novo relatório sobre as tendências mundiais do tabagismo.

No documento, a OMS analisa as tendências na prevalência do tabagismo entre 2000 e 2030. Os dados mostram que 150 países reduziram com sucesso o consumo de tabaco.