Conta oficial do governo de Orban no Twitter esteve suspensa

"Parece que chegou este novo mundo bonito, no qual os gigantes da tecnologia silenciam os que têm opiniões diferentes. Tomámos as medidas necessárias e aguardamos uma explicação oficial do Twitter", escreveu na sua conta no Twitter o porta-voz governo, Zoltan Kovacs, próximo do primeiro-ministro, Viktor Orban.

Qualquer tentativa de acesso à conta em inglês do executivo húngaro desencadeava hoje de manhã a mensagem: "O utilizador @abouthungary foi suspenso".

"Esta conta foi efetivamente suspensa sem aviso ou explicação. Foi aparentemente restabelecida - igualmente sem explicação", podia ler-se no Twitter do governo húngaro ao início da tarde.

"Isto é muito interessante, tendo em conta que a Comissão Europeia vai divulgar hoje o seu primeiro relatório sobre o Estado de direito", considerou Kovacs.

A Comissão Europeia apresentou hoje um primeiro relatório sobre o respeito pelo Estado de direito nos 27 países da UE, no qual manifestou "sérias preocupações" com a pressão e ataques aos tribunais e à imprensa pelos governos da Hungria e Polónia.

Os mesmos receios conduziram ao desencadear do procedimento previsto no artigo 7 do Tratado da União em setembro de 2018 contra a Hungria por risco de violação dos valores da UE.

O relatório também põe em causa a eficácia das investigações, processos judiciais e julgamentos de casos de corrupção na Hungria, apontando ameaças à independência política dos meios de comunicação social no país.

Este ano, o Twitter suprimiu várias mensagens na rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citando informações incorretas.

Segundo o politólogo húngaro Peter Kreko, a Hungria é o único país da UE onde as "notícias falsas" constituem a narrativa oficial, transmitida pelos media próximos do poder.