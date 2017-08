Contagem de votos divide partidos em Angola

O MPLA garante que a contagem eleitoral que o partido está a fazer confirma a eleição acima de 147 deputados e uma maioria parlamentar qualificada.



Esta a declaração de João Martins, do Comité Central do MPLA, na última noite na sede nacional do partido.



Nas contas da Comissão Nacional de Eleições (CNE) angolana, o MPLA está na frente com quase 65 por cento dos votos mas abaixo da maioria qualificada.



Faltam ainda contar um terço das mesas de voto, segundo a comissão nacional eleitoral.



As contagens próprias dos partidos são diferentes da CNE angolana, o mandatário da UNITA diz, que o partido está numa votação renhida com o MPLA. José Pedro Cachiungo diz que as atas vão confirmar os números do partido.





Também a coligação CASA CE duvida dos dados divulgados durante a tarde de quinta-feira. Pela voz da vice-presidente Cesinanda Xavier, a coligação diz que os números que dão a vitória ao MPLA podem ser forjados.É preciso continuar à espera da atualização dos resultados eleitorais em Angola.