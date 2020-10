Contagem parcial de votos na Tanzânia dá vitória esmagadora Magufuli e ao partido histórico no poder

Com 60% dos votos contabilizados, Magufuli tem 83% dos votos, segundo dados divulgados hoje pela comissão eleitoral.

O Chama Cha Mapinduzi (Partido da Revolução, em suaíli, que governa o país desde 1961, considerando que é herdeiro dos partidos no poder desde a independência), leva 194 lugares no Parlamento, e os partidos da oposição apenas dois, o que significa que os líderes dos dois principais partidos da oposição perderam os respetivos lugares, mesmo nos seus bastiões.

Os cerca de 100 lugares reservados às mulheres - e preenchidos por cada partido na proporção dos respetivos resultados -, os cinco deputados escolhidos para o representar no Parlamento o arquipélago semiautónomo de Zanzibar ou o máximo de dez deputados que o chefe de Estado poderá nomear não irão alterar o equilíbrio de poder.

Com mais de dois terços do Parlamento garantido, alguns observadores receiam que o partido no poder utilize a larga maioria para alterar a Constituição do país e expandir o limite de dois mandatos estabelecidos para a sua presidência, dando expressão prática aos apelos neste sentido de vários líderes do partido no poder.

A embaixada dos Estados Unidos em Dodoma divulgou na quinta-feira um comunicado em que considerou que "a irregularidade e as margens esmagadoras da vitória levantam sérias dúvidas sobre a credibilidade dos resultados".

A oposição alega irregularidades generalizadas, incluindo fraude eleitoral, bloqueios na Internet e nos serviços de mensagens de texto, e rejeição de milhares de observadores eleitorais das mesas de voto. Poucos observadores internacionais foram autorizados a assistir à votação.

O principal candidato da oposição na eleição presidencial, Tundu Lissu, 52 anos, líder do partido Chadema (Partido para a Democracia e Progresso), recebeu 14% dos votos até agora, rejeitou as eleições e apelou a protestos.

A comissão eleitoral negou já alegações de irregularidades.

Não foi "uma eleição", mas o trabalho de um "bando que decidiu permanecer no poder a todo o custo", afirmou Lissu também na quinta-feira através da Internet, rejeitando antecipadamente os resultados "ilegítimos".

"A mudança democrática não é possível na Tanzânia", lamentou ainda, denunciando a existência de uma "fraude eleitoral a uma escala sem precedentes" na Tanzânia.

A Tanzânia não permite a contestação na justiça do resultado das presidenciais - procedimento possível para eleições legislativas --, pelo que Lissu apelou aos seus apoiantes para realizarem manifestações "democráticas e pacíficas" e para procurarem o apoio da comunidade internacional. Até agora, não se registou qualquer movimento de protesto.

O medo de violência pós-eleitoral persiste, no entanto. O candidato à presidência do arquipélago semiautónomo de Zanzibar pelo outro principal partido da oposição, ACT Wazalendo, foi detido na quinta-feira pela segunda vez esta semana, e depois libertado com ordem para se à polícia esta sexta-feira.

Outro membro do ACT Wazalendo em Zanzibar, Ismail Jussa, foi severamente espancado por soldados e hospitalizado, de acordo com o partido.

A votação "marcou o recuo mais significativo nas credenciais democráticas da Tanzânia", considerou o Tanzania Elections Watch, um grupo regional de personalidades independentes, numa avaliação divulgada hoje.

"O processo eleitoral está muito abaixo dos padrões internacionais aceitáveis" para a realização de eleições livres e justas, considerou o grupo.

"Muitos tanzanianos assistiram com consternação. 29 de Outubro de 2020: Um dos dias mais sombrios da #história política da #Tanzania", publicou na rede social Twitter Chambi Chachage, professor de Estudos Africanos na universidade norte-americana de Princeton.