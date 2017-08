Contagem perto do fim confirma maioria qualificada do MPLA

Carlos Santos Neves - RTP 25 Ago, 2017, 12:17 / atualizado em 25 Ago, 2017, 13:31 | Mundo

Quando estavam apurados 9.161.376 sufrágios, correspondentes a 98,33 por cento do total, o partido do Presidente da República cessante continuava a liderar o escrutínio com 61,10 por cento (4.091.485 votos).



Em segundo lugar estava a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), com 1.788.271 votos, ou 26,71 por cento.



A Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE) era terceira com 633.476 votos, ou 9,46 por cento. A quarta posição continuava a pertencer ao Partido de Renovação Social (PRS), com 89.137 votos, ou 1,33 por cento.



O histórico movimento Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) vê a sua votação cair para 60.635 sufrágios (0,91 por cento), perdendo assim um dos dois deputados que elegera em 2012.



À luz destes dados, o MPLA sofre uma quebra face ao score obtido nas eleições gerais de há cinco anos. Conserva, todavia, a maioria qualificada, com 150 deputados já eleitos, acima, portanto, do limiar de 147.



Arredada da Assembleia Nacional, com este quadro do escrutínio, fica a Aliança Patriótica Nacional (APN), que em ano de estreia não vai além dos 32.894 votos, ou 0,49 por cento.



Deputados eleitos



MPLA: 150

UNITA: 51

CASA-CE: 16

PRS: 2

FNLA: 1

A abstenção cifra-se em 23,43 por cento, ou seja, 2.144.630 dos 9.317.294 eleitores inscritos.Ao abrigo da atual Lei Fundamental angolana, as eleições gerais ditam de forma direta a composição do Parlamento, com 220 assentos em jogo. E determinam a eleição indireta do Presidente da República, o cabeça-de-lista do partido mais votado, e do vice-presidente, o número dois.O cargo de vice-presidente da República caberá a Bornito de Sousa.