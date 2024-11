Contas da coroação de Carlos III. Republicanos do Reino denunciam "desperdício obsceno"

Loredana Sangiuliano - Anadolu via AFP

O valor apontado é o equivalente a 86,51 milhões de euros. São estes os números oficiais do custo da coroação do rei britânico Carlos III, em maio do ano passado, divulgados esta semana. O valor já foi considerado "obsceno" pelo grupo antimonárquico Republic, que avisa para um "custo real provavelmente muito maior".