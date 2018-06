Conte quer reduzir dívida e combater "negócio da imigração"

RTP05 Jun, 2018, 18:37 | Mundo

Conte, advogado de 53 anos e principiante no mundo político, afirmou que pretende “reduzir o enorme défice público do país através do crescimento económico e não através de medidas de austeridade”. Acrescentou que o seu Governo criou “uma mudança radical” e que está orgulhoso desse feito.



Formada pelo Movimento 5 Estrelas (antissistema) e pela Liga (extrema-direita), a coligação de governo conta com uma maioria de dez votos no Senado e ainda maior no Congresso dos Deputados.



"Às forças políticas que acusam este governo de ser populista e antissistema: se populismo significa ouvir as necessidades do povo e antissistema significa ter o objetivo de introduzir um novo sistema que exclui velhos privilégios, então os partidos que formam este governo merecem essas denominações", declarou.



Durante o seu discurso, o primeiro-ministro italiano focou ainda o tema da eliminação da corrupção no país. “Reforçaremos a estratégia de luta contra a corrupção e o poder criminal”, afirmou. “Lutaremos contra a corrupção que se manifeste em qualquer atividade pública. Todos serão fiscalizados e não importa o prestígio da função de cada um”.

“Falsa solidariedade” da Europa

Conte lamentou também o facto de a Itália “ter ficado sozinha” na crise migratória e pediu um sistema mais eficaz de distribuição de refugiados, acusando a Europa de não estar a ser suficientemente rigorosa.



“É evidente para todos como as políticas de emigração foram um falhanço”, disse. “A Europa consentiu que as fronteiras quase não estejam definidas. Nós vamos acabar com o negócio da emigração, que aumentou desmesuradamente à sombra de uma falsa solidariedade”.



O primeiro-ministro italiano exigiu ainda que seja aplicado o Regulamento de Dublin, que dita que os pedidos de asilo devem ser analisados pelo Estado através do qual o refugiado entrou no espaço europeu. A Itália é o segundo principal ponto de entrada de refugiados na União Europeia.



“Não somos nem nunca seremos racistas”, referiu. “Queremos procedimentos que tornem certas e rápidas as situações dos refugiados, de modo a garantir os seus direitos”.