Continente está muito mais bem preparado para nova vaga

"O continente está muito mais bem preparado para lidar com a segunda vaga da pandemia do que há 11 meses", disse o responsável durante uma sessão virtual no âmbito da Conferência Económica Africana (CEA), que decorre até hoje em formato virtual a partir de Abidjan.

Nkengasong lembrou que houve 2,3 milhões de africanos que foram infetados com a covid-19, dos quais cerca de 54 mil morreram, mas vincou que foram tomadas muitas medidas para mitigar os efeitos adversos, incluindo o aumento da capacidade de testes por parte dos laboratórios, o aumento do investimento nos cuidados de saúde primários e a alavancagem da tecnologia para reduzir o contacto humano.

Na sessão sobre os impactos da pandemia de covid-19 no continente, o diretor de Estratégia, Operações e Envolvimento Global do Banco Mundial, Feng Zhao, disse que a Etiópia está a liderar os esforços sobre a vacina, destacando os 12 mil milhões de dólares que o Banco Mundial disponibilizou para ajudar à distribuição da vacina e a ajuda técnica aos países para as questões logísticas de distribuição da vacina.

Na sessão, os intervenientes destacaram a importância da aceleração de parcerias público-privadas para colmatar deficiências do setor público nesta área, salientando também a importância de haver um ambiente propício para o setor privado fabricar não só equipamentos médicos, mas também equipamento de proteção para os profissionais de saúde.

A edição deste ano da Conferência Económica Africana, organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), pela Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), decorre em formato virtual até hoje, com o tema "África para além da covid-19: aceleração para um desenvolvimento sustentável inclusivo".

África registou 352 mortes devido à covid-19 e mais 19.578 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, contabilizando agora 54.916 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.304.485 casos de pessoas infetadas nos 55 membros da União Africana.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 6.976, para um total de 1.968.447.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.