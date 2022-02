Continuam as demissões na equipa de Boris Johnson

Elena Narozanski pediu a demissão esta sexta-feira, juntando-se aos outros quatro elementos que renunciaram ao cargo. A equipa de Boris Johnson tem sido abalada por uma série de demissões de assessores em Downing Street.

A equipa de Boris Johnson tem sido abalada por uma série de demissões de assessores em Downing Street.





O editor do Conservative Home, Paul Goodman, confirmou nas redes sociais que a conselheira de Boris Johnson para a igualdade e extremismo é a mais recente demissionária do Governo britânico.





Até ao momento, Downing Street recusou comentar a demissão de Narozanski à imprensa.







Sabe-se que estes altos funcionários do Governo renunciaram aos cargos na sequência do caso das “festas” em Downing Street, que alegadamente violaram as restrições durante a pandemia de covid-19.



Depois do diretor de comunicação do governo, Jack Doyle, e da conselheira, Munira Mirza, terem pedido a demissão, o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, e o secretário particular do Primeiro-ministro, Martin Reynolds, também abandonaram as suas funções.



Demissões em massa



Ao fim de 14 anos de trabalho em comum, Munira Mirza renunciou ao cargo na equipa de Boris Johnson por discordar da difamação propagada pelo chefe do Governo contra o líder trabalhista, Keir Starmer.





Na carta de demissão, a conselheira diz a Boris Johnson que acredita que ele estava “errado ao sugerir que Starmer era responsável por permitir que Jimmy Savile escapasse à justiça” e lamenta que não se tenha retratado e desculpado.







Depois da principal conselheira política sair, também o chefe de comunicação, Jack Doyle pediu a sua demissão. Uma fonte disse à RTP que terá sido por razões pessoais. Doyle participou em pelo menos uma das polémicas festas da pandemia e que está a ser investigada pela polícia.







A notícia da demissão de Jack Doyle foi adiantada pelo jornal Daily Mail, onde havia trabalhado, que apontou que a sua demissão não está relacionada com a de Mirza, muito mais dura e politicamente significativa para o primeiro-ministro. De acordo com o jornal, o diretor de comunicação demissionário, também implicado no escândalo partidário, explicou aos colegas que sempre pretendeu trabalhar “apenas dois anos” no Governo, onde entrou em 2020, e reconheceu que as últimas semanas de críticas “tiveram a sua fatura” na sua vida familiar.





Os outros dois assessores de Downing Street demissionários são o secretário particular do chefe do Executivo, Martin Reynolds, e Dan Rosenfield, chefe de gabinete. Reynolds foi responsável pela organização da polémica festa de maio de 2020. Rosenfield, recorde-se, entrou no Nº10 há um ano para colocar a casa em ordem, depois da saída do estratega Dominic Cummings. Mas, pelos vistos, não conseguiu cumprir a missão.







No caso de Rosenfield e Reynolds, o porta-voz do governo disse que Boris Johnson aceitou as renúncias, acrescentando que vão continuar nos seus cargos até serem encontrados substitutos.

Mudanças no Governo





Nas últimas semanas, Boris Johnson tem se esforçado para salvar e manter o cargo de primeiro-ministro, perante a pressão dos parlamentares, da oposição e do Partido Conservador.



Esta sexta-feira de manhã, o backbencher Huw Merriman disse ao programa Today da BBC, sobre as mudanças no Governo, que o primeiro-ministro deveria "formar ou despachar".



Mas o ministro da Energia, Greg Hands, disse à BBC Breakfast que as demissões aconteceram depois de Johnson "ter deixado claro que haveria uma mudança" na governação de Downing Street, após críticas da funcionária pública Sue Gray no relatório sobre os partidos que quebram as regras.







Fonte à Antena 1 admitiuque Boris Johnson terá aproveitado estas saídas para reorganizar Dowinng Street.