Contra-ofensiva mais significativa acontece na região de Kharkiv

Aqui as forças ucranianas avançaram cerca de 50 km no sentido da fronteira com a Rússia. O Ministério da Defesa britânico fala mesmo numa ordem de retirada das tropas russas desta região. Há ainda dezenas de ataques nas últimas 24 horas, feitos junto à região de Donestk.