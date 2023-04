Contraofensiva já "avança lentamente" revela porta-voz do Exército ucraniano

A Ucrânia está atacar a logística das forças russas na margem esquerda do rio Dnieper, uma estratégia que já funcionou no final do ano passado, na reconquista de Kherson, região sul, mas as autoridades ucranianas tentam ao mesmo tempo gerir as expectativas de sucesso.

Nataliya Humeniuk, porta-voz do Comando Sul do Exército Ucraniano, garantiu que as forças ucranianas minam as capacidades de combate do inimigo, destruindo os seus depósitos de munições e pontos de concentração de militares.

Segundo a porta-voz, estas atividades já fazem parte das ações no âmbito da contraofensiva "que todos esperam".

O Instituto para o Estudo da Guerra norte-americano (ISW) também indicou que o contra-ataque ucraniano possivelmente já está em andamento na margem esquerda do rio Dnieper, para onde as tropas russas se retiraram em novembro.

No entanto, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, já veio a público conter as expectativas da contraofensiva.

"Toda a gente quer uma nova vitória, que antes não se acreditava. Antes, queriam que a Ucrânia sobrevivesse de alguma forma e pelo menos parte do país fosse preservada", afirmou ao canal RBC Ucrânia.

Após vários sucessos, inclusive em Kharkiv e Kherson, todos "querem outra vitória", afirmou Reznikov, frisando que "é normal, são emoções e esperanças de sucesso".

O Washington Post informou anteriormente, com base em dados dos serviços de informações dos Estados Unidos tornados públicos, que a contraofensiva ucraniana poderia terminar com "ganhos territoriais moderados".

Entretanto, Moscovo, segundo o mesmo jornal, poderá financiar a guerra "pelo menos mais um ano".

Ao mesmo tempo, de acordo com o comandante do Comando Supremo Aliado na Europa, Christopher G. Cavoli, as forças ucranianas estão agora em "boa posição" para contra-atacar.

Segundo fontes russas, Kiev planeia contra-atacar também na região de Zaporijia, no sul do país.

Ao mesmo tempo, antes de partir para o ataque, as Forças Armadas ucranianas "pretendem realizar uma série de manobras de distração", disse Vladimir Rogov, líder do movimento "Juntos com a Rússia" em Zaporijia.

Segundo Rogov, o golpe principal será na parte central da frente de Zaporijia, entre as cidades de Orekhov e Guliaipolé, a que se seguirá um ataque na parte ocidental da região.

Entretanto, o líder russo de Donetsk (leste), Denis Pushilin, afirmou que as forças de Moscovo tomam "medidas exaustivas" para que o "inimigo não consiga nada" durante a contraofensiva.

Pushilin também se referiu à possível data para o início do contra-ataque e duvidou que seja no início de maio, como sugerido anteriormente pelo chefe do grupo mercenário Wagner.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que os estados-membros da Aliança e os países parceiros entregaram mais de 98% dos veículos de combate prometidos à Ucrânia.

O dirigente norueguês explicou que a percentagem se traduz em mais de 1.550 viaturas blindadas, 230 tanques e outros equipamentos, incluindo grandes quantidades de munições.

Stoltenberg acrescentou que mais de nove novas brigadas blindadas ucranianas foram treinadas e equipadas, o que coolocará a Ucrânia "numa posição forte para continuar a retomar o território ocupado".

No plano político, o Kremlin negou hoje que a conversa entre os presidentes da China, Xi Jinping, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vá influenciar os objetivos da intervenção militar, que já leva 428 dias.

"Congratulamo-nos com tudo o que possa aproximar o fim do conflito e que a Rússia alcance todos os seus objetivos", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Por sua vez, Zelensky defendeu após a conversa com Xi que agora há uma oportunidade de usar a influência política de Pequim para restaurar a paz.

"Costuma-se dizer que essas negociações abrem oportunidades. Agora há uma oportunidade de dar um novo impulso às nossas relações: Ucrânia e China", disse o líder ucraniano.