Contrariando Ocidente, Zelensky insiste em marca russa de míssil que atingiu Polónia

, disse o presidente ucraniano no habitual vídeo transmitido nas redes sociais, reforçando que a Ucrânia quer integrar o grupo internacional que está a investigar o incidente, que ocorreu na terça-feira., acrescentou, contrariando as informações divulgadas pela NATO, na quarta-feira.

Na publicação que acompanha o vídeo, divulgado na quarta-feira à noite, Zelensky reafirma que Kiev quer “estabelecer todos os detalhes, cada facto” e, por isso, considera que é necessário que os especialistas ucranianos se “juntem ao trabalho de investigação internacional e tenham acesso a todos os dados disponíveis” e ao local onde ocorreu a explosão.





No mesmo vídeo, afirmou não ter recebido dos ocidentais qualquer prova sobre a hipótese de se tratar de um projétil ucraniano disparado para abater mísseis de cruzeiro russos, que na terça-feira foram lançados de forma massiva sobre território ucraniano.



“Não temos o direito de receber provas dos nossos parceiros de forma reservada? Não recebemos nada”.















O míssil que atingiu solo polaco, na terça-feira, levou muitos a temerem um envolvimento da NATO no conflito, visto a Polónia estar abrangida pelo compromisso de defesa coletivo da Aliança atlântica – o que aumentaria a escalada. Apesar de a Ucrânia ter assumido de imediato que tinha sido um míssil russo a atacar a Polónia, Moscovo negou ter lançado qualquer projétil sobre alguma povoação polaca, e mesmo Varsóvia admitiu ser “altamente provável” que se tratasse de um projétil antiaéreo ucraniano – lançado contra um míssil russo durante os bombardeamentos de terça-feira em território ucraniano.





Mas no início da tarde de quarta-feira o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) anunciou, em conferência de imprensa, que. Contudo, Jens Stoltenberg deixou claro que “a culpa não é da Ucrânia”.

Para a Aliança Atlântica, a responsabilidade é da Rússia, mesmo que se prove que o míssil era ucraniano, “uma vez que continua a sua guerra ilegal contra a Ucrânia”. Todavia, a investigação está em curso e, até agora, não há “qualquer indicação de que tenha sido um ataque deliberado” ou que Moscovo “esteja a prepara ações militares ofensivas contra a NATO”.







Já momentos antes, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha dito que havia informações preliminares que punham em causa que o míssil tivesse sido disparado a partir da Rússia.



“É improvável nas linhas de trajetória que tenha sido disparado da Rússia, mas veremos”, disse Biden aos jornalistas, após uma reunião de emergência em Bali, à margem da cimeira do G20.







Com base nestas informações, o presidente polaco Andrzej Duda declarou que a Polónia não iria invocar o artigo 4.º da NATO que prevê consultas entre aliados sempre que esteja ameaçada a "integridade territorial, a independência política ou a segurança" de qualquer dos Estados-membros da Aliança Atlântica.

Hungria critica “insistência” de Zelensky

Depois das declarações da NATO e das autoridades polacas, garantindo que era provável que o míssil fosse das forças ucranianas, Zelensky voltou a insistir que tinha sido um projétil russo a provocar a explosão que matou duas pessoas na Polónia. Mas, apesar do apoio do Ocidente à Ucrânia e da responsabilização da Rússia, as declarações do presidente ucraniano e as continuas acusações contra Moscovo, sobre este incidente ainda em investigação, estão a ser consideradas “um mau exemplo” por parte do Governo húngaro.



“Em semelhante situação, os líderes mundiais exprimem-se de forma responsável”, declarou Gergely Gulyas, chefe de gabinete do primeiro-ministro da Hungria, em conferência de imprensa.



“Aos acusar imediatamente os russos, errou, esteve mal”, acrescentou, saudando ainda a atitude prudente da Polónia e dos Estados Unidos.



É facto que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tenta manter relações de proximidade com o Kremlin, em particular devido ao fornecimento de energia, e, também por isso, mantém relações tensas com Zelensky. Contudo, sempre denunciou a ofensiva russa na Ucrânia.





“A Rússia é a única responsável por esta guerra, sem guerra não haveria queda de mísseis da Polónia”, argumentou ainda Gulyas, fazendo eco das declarações sobre este incidente anteriormente emitidas pela NATO e pela administração norte-americana.

Moscovo acusa Kiev de querer arrastar NATO para conflito





Assim como no Ocidente a Rússia é considerada a culpada deste incidente, do lado russo a visão é diferente. Segundo vários analistas e comentadores russos, a Ucrânia terá premeditado o lançamento do míssil que atingiu a Polónia, com o objetivo de arrastar a NATO para o conflito.



Vladimir Skatchko, jornalista e historiador ucraniano, convidado do programa televisivo do Primeiro Canal “Grande Jogo”, consagrado à análise dos acontecimentos do dia, aventou que o míssil que atingiu solo polaco seria de um modelo ultrapassado dos tempos da União Soviética.



“As forças ucranianas continuam a utilizar armamento soviético tecnicamente ultrapassado. Os mísseis mais modernos destroem-se no ar quando vão falhar o alvo, o que não aconteceu com este, que se abateu numa zona agrícola e explodiu”, disse Skatchko.



Ainda segundo Skatchko, “tratou-se de uma provocação da Ucrânia, com o fim de intensificar ainda mais o conflito e assim continuar a receber do Ocidente ajuda em armas e dinheiro, sem os quais o regime [do Presidente ucraniano, Volodymyr] Zelensky não sobreviverá”.



No mesmo programa, Vitali Kisseliov, perito militar, coronel da autoproclamada República Popular de Lugansk, afirmou “tratar-se claramente de uma provocação previamente organizada”, sugerindo que as duas vítimas mortais resultaram de um erro de planeamento.





Também Olga Skabeeva, popular apresentadora do programa “60 Minutos”, que passa quotidianamente no canal “Rússia 1”, sublinhou que, “enquanto vozes da razão de alguns países dizem que nada se deve afirmar antes de uma investigação pormenorizada, Zelensky investigou tudo numa noite e concluiu que o míssil foi disparado por forças russas”. Segundo a apresentadora, os “fragmentos deixados pela explosão no local indicam tratar-se de um míssil ucraniano C-300”.



O objectivo do presidente ucraniano, referiu, seria “arrastar a Rússia para um confronto militar directo com a NATO”, mas nem “Washington, nem Bruxelas quiseram desencadear uma guerra mundial por causa de um tractor, duas vítimas e um depósito de cereais de uma aldeia polaca”.





Já os EUA reafirmam que o incidente é culpa da Rússia. A embaixadora norte-americana junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse na quarta-feira que a "tragédia" na Polónia "nunca teria acontecido" sem os bombardeamentos russos contra infraestruturas civis ucranianas.



Numa reunião do Conselho de Segurança sobre a situação na Ucrânia, a diplomatanorte-americana começou por destacar "a trágica explosão que matou duas pessoas na Polónia", perto da fronteira ucraniana, oferecendo apoio e assistência à investigação, "para determinar exatamente o que aconteceu".



"Temos total confiança na investigação do Governo polaco e apreciamos a resposta calma, cuidadosa e comedida".