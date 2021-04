Contraterrorismo investiga ataque mortal com faca perto de Paris

O primeiro-ministro francês anunciou que o incidente está a ser tratado como “ataque terrorista”. O procurador explicou que a forma como o ataque foi efetuado levou a que as autoridades francesas anti-terrorismo ficassem responsáveis pela investigação.Jean Castex adiantou queTestemunhas dizem ter ouvido o alegado agressor gritar(Deus é grande).Castex partilhou condolências com a família da vítima, registando que têm o apoio de uma nação:Ainda não são conhecidos os motivos para o ataque. O inquérito já aberto vai incidir sobre indícios de “assassínio sobre pessoa depositária de autoridade pública em relação com uma organização terrorista e associação de malfeitores terroristas”.”, escreveu o Presidente francês na rede social twitter.Este ataque surge numa altura em que Macron decidiu reforçar a segurança das polícias francesas, já que considera que as mesmas estão a ser submetidas a um crescente ambiente de ameaças devido ao aumento da criminalidade.